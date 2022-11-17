Баринов о матче с Таджикистаном: Надо показать всему миру, что нас не сломить

Полузащитник сборной Россиирассказал о важности предстоящего товарищеского матча с

«Мотивация не пропадает. В такой ситуации, которая сейчас происходит, она точно не пропадет. Потому что надо показать всему миру, что нас не сломить.

Для меня — так. Только мне одно непонятно: у нас в России сейчас есть топ‑поля, суперстадионы. Приезжайте к нам! Почему нельзя сыграть у нас в замечательных условиях? Со зрителями на трибунах по 60 тысяч.

Даже на Таджикистан соберется тысяч 50, по‑любому. В Москве, Питере, Калининграде — любом нашем городе с новым, хорошим стадионом.

Они боятся в Россию ехать. А чего боятся? Они же все равно с нами играют. Для них, наоборот, было бы здорово приехать, показать своим ребятам, что такое играть в атмосфере с 50 тысячами болельщиков. Для меня вот это непонятно.

Что ответить экспертам, которая сборная неинтересна в таком формате? Мне плевать на этих людей. Если неинтересно — не смотрите. Не обсуждайте игры, не разбирайте, как это было после Киргизии. Мое понимание такое», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Таджикистан — Россия

Матч Таджикистан — Россия пройдет 17 ноября в Душанбе, начало — в 18:00 мск.

Напомним, 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Узбекистана.