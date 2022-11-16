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    Сычевой — о матче с Таджикистаном: Поле не очень хорошего качества, но выбора нет

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    Нападающий сборной России Владимир Сычевой поделился ожиданиями от товарищеского матча против Таджикистана.

    Владимир Сычевой
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    Владимир Сычевой

    Нападающий «Оренбурга», впервые вызванный в национальную команду, признался, что если бы ему сказали три года назад, что он будет сидеть на пресс-конференции в форме сборной, он бы не поверил.

    «Я поблагодарил тренера за вызов, он отметил мою работу. Сидеть здесь — это сказка.

    Много мы не видели, из окна автобуса город очень красивый. Вежливые, приветливые, позитивные люди. Поле не очень хорошего качества, но выбора нет, обе команды выходят на один газон.

    Ничего не могу сказать о сопернике, посмотрели всего пару моментов. Команда прессингует, старается играть, как может.

    Коллектив сборной? Все ребята хорошие. Я такой человек, который долго вкатывается в коллектив. Предложения других сборных? У меня одно гражданство сейчас, выбора не было и других предложений не было», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Сборная России сыграет против Таджикистана в четверг, 17 ноября в Душанбе. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

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