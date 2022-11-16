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    Семин: Важно, чтобы сборная России не прекращала существование, иначе мы сильно отстанем от других

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о важности предстоящих товарищеских матчей сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Для Таджикистана приезд сборной России — большое событие. Будет праздник футбола, соберется полный стадион.

    Самое главное, что наша сборная продолжает играть. Важно, чтобы национальная команда не прекращала свое существование, иначе мы сильно отстанем от других.

    Настрой игроков на товарищеский матч? Если кто-то выйдет играть без желания, то Карпин быстро разберется с этим», — сказал Семин, слова которого приводит Sport24.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Таджикистан — Россия

    Матч с Таджикистаном состоится 17 ноября в Душанбе. С Узбекистаном команда Валерия Карпина сыграет 20 ноября в Ташкенте.

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