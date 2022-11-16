Тренер Таджикистана: Чтобы обыграть сборную России нужно сыграть лучший матч и нам должно везти

Главный тренер сборной Таджикистанавысказался о предстоящем матче против команды России.

Команды проведут товарищескую игру 17 ноября.

«Сборная России — большая команда, она заслуживает уважения.

Войдя сюда, я пожал руку каждому, так должно быть на каждом уровне — и между игроками, и между болельщиками, и между странами, уважение очень важно.

Россияне — самая сильная команда, с которой сборной Таджикистана предстоит сыграть.

Подготовка к матчу была непростой: шесть игроков стартового состава провели только одну тренировку. На этот матч мы вызвали игроков из юношеской сборной.

Против сборной России хотят сыграть все, кого я только не встречал, каждый просил дать шанс. Но у меня только 11 мест в стартовом составе, завтра постараюсь определить лучших.

Игроки [мини-футбольной] сборной Таджикистана в матче с россиянами сотворили настоящую сенсацию, но мы не можем сравнивать мини-футбол с большим футболом.

Чтобы обыграть сборную России, нужно, чтобы воедино соединились несколько факторов — нужно сыграть лучший матч и вам должно везти.

Прошу не забывать, что в последний раз господин Карпин проигрывал сборной Хорватии, а я — хорват», — сказал Петр Сегрт ТАСС.

14 ноября 2021 года сборная России уступила Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 (0:1).