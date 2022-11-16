ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деррик ЛьюисДеррик Льюис попытается нокаутировать Сергея Спивака, россиянин Муслим Салихов готов дать отпор Андрэ Фиальо. Анонс карда UFC Vegas 65
  • 19:59
    • «Зенит» обыграл «Факел» в матче Кубка России, Малком оформил дубль
  • 20:38
    • Дубль Ди Марии помог Аргентине разгромить ОАЭ
  • 18:41
    • Рублев уступил Джоковичу на Итоговом турнире ATP
    Все новости спорта

    Тренер Таджикистана: Чтобы обыграть сборную России нужно сыграть лучший матч и нам должно везти

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной Таджикистана Петр Сегрт высказался о предстоящем матче против команды России.

    Петр Сегрт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Петр Сегрт

    Команды проведут товарищескую игру 17 ноября.

    «Сборная России — большая команда, она заслуживает уважения.

    Войдя сюда, я пожал руку каждому, так должно быть на каждом уровне — и между игроками, и между болельщиками, и между странами, уважение очень важно.

    Россияне — самая сильная команда, с которой сборной Таджикистана предстоит сыграть.

    Подготовка к матчу была непростой: шесть игроков стартового состава провели только одну тренировку. На этот матч мы вызвали игроков из юношеской сборной.

    Против сборной России хотят сыграть все, кого я только не встречал, каждый просил дать шанс. Но у меня только 11 мест в стартовом составе, завтра постараюсь определить лучших.

    Игроки [мини-футбольной] сборной Таджикистана в матче с россиянами сотворили настоящую сенсацию, но мы не можем сравнивать мини-футбол с большим футболом.

    Чтобы обыграть сборную России, нужно, чтобы воедино соединились несколько факторов — нужно сыграть лучший матч и вам должно везти.

    Прошу не забывать, что в последний раз господин Карпин проигрывал сборной Хорватии, а я — хорват», — сказал Петр Сегрт ТАСС.

    14 ноября 2021 года сборная России уступила Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 (0:1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мексика и Швеция огорчат друг друга
  • Мексика — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Султаны» устоят в первом тайме против грозного соперника
  • Оман — Германия. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Итальянцы сразу понесутся в атаку
  • Албания — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мексика — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Албания — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Иордания — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Таджикистан — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Миннесота — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Португалия — Нигерия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Надаль — Руд
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры