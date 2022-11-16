«Постоянно с ними разговариваю». Роналду хранит в доме прах новорожденного сына и своего отца

Нападающий «Манчестер Юнайтед»признался, что хранит дома прах умершего новорожденного сына и отца.

«Я постоянно с ними разговариваю, они рядом со мной. Знаешь, они помогают мне быть лучше как человеку и отцу. И это то, чем я по-настоящему горжусь... Этими посланиями, что получаю от них. Особенно — от сына.

Тогда Джио [Джорджина Родригес] приехала домой, и все остальные дети стали спрашивать: "Где еще один ребенок? Где еще один ребенок?" Мы сидели за столом, они продолжали спрашивать, где он. Спустя неделю я сказал: "Давай будем честными с детьми. Давай скажем, что Эйнджел — так мы хотели его назвать — отправился в рай?"

Дети все поняли. Они говорили: "Папочка, я сделал это для него", а потом указывали пальцем в небо. Больше всего мне нравится, что он — часть их жизни. Я не буду врать детям, я сказал им правду, но это был сложный процесс.

В каком-то смысле [после этих событий] я стал лучше как отец для остальных детей. Я стал более дружелюбным с ними. Они стали ближе к папочке. Нас с Джорджиной это тоже касается.

В моем случае после этих событий мои отношения с Джорджиной стали лучше. Я стал более дружелюбным с Джио. Конечно, я был ее другом, но теперь я чувствую более сильную любовь к ней и детям. Я начал смотреть на жизнь с другой точки зрения.

Последние полгода были самым тяжелым моментом в жизни после смерти моего отца», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.