ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная БразилииВ ожидании ЧМ-2022. «Селесао» в погоне за шестым титулом?
  • 13:13
    • Месси: Вряд ли буду играть еще долгое время
  • 12:59
    • «Постоянно с ними разговариваю». Роналду хранит в доме прах новорожденного сына и своего отца
  • 10:05
    • Мане пропустит первые матчи Сенегала на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    «Постоянно с ними разговариваю». Роналду хранит в доме прах новорожденного сына и своего отца

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол Англии
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, что хранит дома прах умершего новорожденного сына и отца.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    «Я постоянно с ними разговариваю, они рядом со мной. Знаешь, они помогают мне быть лучше как человеку и отцу. И это то, чем я по-настоящему горжусь... Этими посланиями, что получаю от них. Особенно — от сына.

    Тогда Джио [Джорджина Родригес] приехала домой, и все остальные дети стали спрашивать: "Где еще один ребенок? Где еще один ребенок?" Мы сидели за столом, они продолжали спрашивать, где он. Спустя неделю я сказал: "Давай будем честными с детьми. Давай скажем, что Эйнджел — так мы хотели его назвать — отправился в рай?"

    Дети все поняли. Они говорили: "Папочка, я сделал это для него", а потом указывали пальцем в небо. Больше всего мне нравится, что он — часть их жизни. Я не буду врать детям, я сказал им правду, но это был сложный процесс.

  • Читайте по теме

    • В каком-то смысле [после этих событий] я стал лучше как отец для остальных детей. Я стал более дружелюбным с ними. Они стали ближе к папочке. Нас с Джорджиной это тоже касается.

    В моем случае после этих событий мои отношения с Джорджиной стали лучше. Я стал более дружелюбным с Джио. Конечно, я был ее другом, но теперь я чувствую более сильную любовь к ней и детям. Я начал смотреть на жизнь с другой точки зрения.

    Последние полгода были самым тяжелым моментом в жизни после смерти моего отца», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» учинит разгром «Факелу»
  • «Факел» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • «Сультаны» устоят в первом тайме против грозного соперника
  • Оман — Германия. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Мексика и Швеция огорчат друг друга
  • Мексика — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Оман — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мексика — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Албания — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Таджикистан — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Иордания — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Португалия — Нигерия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры