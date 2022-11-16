Роналду мог подписать контракт с «Манчестер Сити»

Нападающийлетом 2021 года мог подписать контракт с «горожанами», однако футболист предпочел вернуться на

«Честно, я был близок к переходу в "Манчестер Сити". Гвардиола две недели назад сказал, что они очень старались меня заполучить.

Но вы знаете мою историю с "Манчестер Юнайтед": принадлежность твоего сердца, то, что я сделал раньше, решило многое. Моё сердце громко в тот момент дало понять, какое решение мне нужно принять.

Это был ключевой момент. Но я буду нечестен, если скажу, что "Сити" не был близок меня подписать. Я принял решение и не жалел о нём», — сказал Роналду в своём интервью журналисту The Sun Пирсу Моргану.