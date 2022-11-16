В 14:00 16.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке России по футболу.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «КамАЗ» — «Звезда С-Пб» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28.

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