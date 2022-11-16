В 18:00 16.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке России по футболу.

Последний матч между собой: «Факел» — «Зенит» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Зенит» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Факел»).

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