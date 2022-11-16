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    Факел — Зенит. Смотреть онлайн в прямом эфире

    16.11.2022 в 18:00 начнется матч в кубке России по футболу Факел — Зенит

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    В 18:00 16.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Факел — Зенит в кубке России по футболу.

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    Последний матч между собой: «Факел» — «Зенит» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — «Зенит» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Факел»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Факел — Зенит.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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