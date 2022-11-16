Игрок Таджикистана Ашурмамадов получит 50 тысяч рублей за гол в ворота сборной России

Клуб Медиалиги «БроукБойз»заплатят игроку сборной Таджикистана50 тысяч рублей за гол в ворота сборной России. Об этом сообщил Дмитрий Егоров, руководитель «БроукБойз».

Ашурмамадов попал в окончательный состав сборной Таджикистана на товарищеский матч с Россией.

«Он играл в Москве в ЛФЛ, где его не устраивал уровень, после чего он ушел с одной из игр. Когда он приехал на просмотр, он посчитал, что это тоже неинтересно, так как слабый уровень.

Он уже хотел уходить, но нам удалось доказать ему, что на тренировках команды уровень другой. Потом он понял, что уровень в Медиалиге достаточно высокий, даже выше, на мой взгляд, чем во Второй лиге. И вот через три месяца его вызвали в сборную.

Думаю, что у него все‑таки есть желание играть в профессиональный футбол, но пока нет такой возможности, думаю, он будет играть за нас.

Конечно, буду его персонально поддерживать. Причем максимально эмоционально. Буду кричать ему с бровки: "Салам!" Если забьет гол, получит бонусом 50 тысяч», — приводит слова Егорова «Матч ТВ».

Товарищеский матч Таджикистан — Россия пройдет 17 ноября в Душанбе.