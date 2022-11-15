В 15:00 15.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке России по футболу.

Последний матч между собой: «Динамо-Махачкала» — «Уфа» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уфа» — «Динамо-Махачкала». Коэффициент ставки — 1.97.

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