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    Сафонов и Зиньковский пропустят матч с Таджикистаном

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    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не сыграют за сборную России в товарищеском матче с Таджикистаном.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Оба футболиста уже покинули базу национальной команды в Новогорске.

    «Матвей Сафонов в матче РПЛ с "Оренбургом" получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом "Краснодара" Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления.

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    • Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участие в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья», — сообщил старший врач сборной Владимир Хайтин, слова которого приводит пресс-служба РФС.

    Матч Таджикистан — Россия пройдет 17 ноября в Душанбе, начало — в 18:00 мск.

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