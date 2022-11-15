Сафонов и Зиньковский пропустят матч с Таджикистаном

Голкипер «Краснодара»и полузащитник «Спартака»не сыграют за сборнуюв товарищеском матче с

Оба футболиста уже покинули базу национальной команды в Новогорске.

«Матвей Сафонов в матче РПЛ с "Оренбургом" получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом "Краснодара" Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления.

Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участие в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья», — сообщил старший врач сборной Владимир Хайтин, слова которого приводит пресс-служба РФС.

Матч Таджикистан — Россия пройдет 17 ноября в Душанбе, начало — в 18:00 мск.