ESPN: Тен Хаг хочет, чтобы Роналду ушел из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»больше не рассчитывает на

По информации ESPN, тен Хаг считает, что 37-летний португалец после своего скандального интервью больше не должен играть за «МЮ». Нидерландский специалист уже озвучил свою точку зрения руководству клуба.

В недавней беседе с журналистом Пирсом Морганом Роналду раскритиковал владельцев «МЮ» семью Глейзеров и заявил, что не уважает тен Хага.

Ранее сообщалось, что юристы Роналду работают над расторжением контракта с «МЮ».

Роналду провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.

Действующий контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.