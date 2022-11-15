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    ESPN: Тен Хаг хочет, чтобы Роналду ушел из «МЮ»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг больше не рассчитывает на Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации ESPN, тен Хаг считает, что 37-летний португалец после своего скандального интервью больше не должен играть за «МЮ». Нидерландский специалист уже озвучил свою точку зрения руководству клуба.

    В недавней беседе с журналистом Пирсом Морганом Роналду раскритиковал владельцев «МЮ» семью Глейзеров и заявил, что не уважает тен Хага.

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    • Ранее сообщалось, что юристы Роналду работают над расторжением контракта с «МЮ».

    Роналду провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.

    Действующий контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.

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