ESPN: Тен Хаг хочет, чтобы Роналду ушел из «МЮ»

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
По информации ESPN, тен Хаг считает, что 37-летний португалец после своего скандального интервью больше не должен играть за «МЮ». Нидерландский специалист уже озвучил свою точку зрения руководству клуба.
В недавней беседе с журналистом Пирсом Морганом Роналду раскритиковал владельцев «МЮ» семью Глейзеров и заявил, что не уважает тен Хага.
Ранее сообщалось, что юристы Роналду работают над расторжением контракта с «МЮ».
Роналду провел в текущем чемпионате Англии десять матчей, в которых забил один гол.
Действующий контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.