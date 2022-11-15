«Реал» попытается выкупить у «Ман Сити» Холанда в 2024 году

Мадридскийрассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Сити»

По информации AS, «Реал» планирует подписать Холанда летом 2024 года.

Отмечается, что «Королевскому клубу» придется заплатить за норвежца не менее 180 миллионов евро — такая сумма отступных прописана в контракте игрока с «Ман Сити», при этом она будет доступна только для иностранных клубов.

При этом в «Реале» уверены, что им удастся уговорить Эрлинга на переход. Это могло произойти уже в этом году, но «Мадрид» был сконцентрирован, в первую очередь, на подписании Килиана Мбаппе, который остался в «Пари Сен-Жермен».

Холанд провел в текущем чемпионате Англии 13 матчей, в которых забил 18 мячей.