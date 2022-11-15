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    «Реал» попытается выкупить у «Ман Сити» Холанда в 2024 году

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    Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    По информации AS, «Реал» планирует подписать Холанда летом 2024 года.

    Отмечается, что «Королевскому клубу» придется заплатить за норвежца не менее 180 миллионов евро — такая сумма отступных прописана в контракте игрока с «Ман Сити», при этом она будет доступна только для иностранных клубов.

    При этом в «Реале» уверены, что им удастся уговорить Эрлинга на переход. Это могло произойти уже в этом году, но «Мадрид» был сконцентрирован, в первую очередь, на подписании Килиана Мбаппе, который остался в «Пари Сен-Жермен».

    Холанд провел в текущем чемпионате Англии 13 матчей, в которых забил 18 мячей.

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