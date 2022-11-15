ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди МарияАргентина не станет чемпионом мира без Ди Марии
  • 11:07
    • Слуцкий покинул пост главного главного тренера «Рубина»
  • 13:36
    • Российская делегация посетит церемонию открытия ЧМ-2022
  • 13:02
    • Сафонов и Зиньковский пропустят матч с Таджикистаном
  • 11:55
    • «Рубин» назвал имя и.о. главного тренера
  • 11:38
    • Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Месси: Гвардиола — лучший тренер, без сомнения. В нем есть что-то особенное

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании ПСЖ Лига 1 Футбол Франции
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился воспоминаниями о работе под руководством Хосепа Гвардиолы в «Барселоне».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Время Гвардиолы в "Барселоне" было исключительным периодом. Гвардиола заставил нас расти как команда. Но при этом понятно, что у него было уникальное поколение игроков.

    Это было потрясающе — играть где угодно и знать, что ты все равно выиграешь, кто бы ни был в соперниках. И выиграешь именно так, как мы хотели. У нас случались болезненные поражения, но на тренировках была уверенность.

    Сейчас я жалею, что в то время не получал от этого больше удовольствия. Не осознаешь этого, когда занимаешься этим день за днем. Все было так просто, так естественно, что мы не понимали, что делаем. С течением времени понимаешь, что это было что-то уникальное.

    Гвардиола — лучший тренер, без сомнения. В нем есть что-то особенное», — приводит слова Месси Football Espana.

    Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Вместе с ним каталонский клуб два раза выиграл Лигу чемпионов и трижды стал победителем чемпионата Испании.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Уфа» и «Динамо» много не забьют
  • «Уфа» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Еще один суперматч откатает «Адмирал»?
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • После матча с «Барысом» «Автомобилист» останется восточным лидером
  • «Автомобилист» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уфа — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Оман — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мексика — Швеция
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры