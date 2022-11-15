Месси: Гвардиола — лучший тренер, без сомнения. В нем есть что-то особенное

Нападающий «Пари Сен-Жермен»поделился воспоминаниями о работе под руководствомв «Барселоне».

«Время Гвардиолы в "Барселоне" было исключительным периодом. Гвардиола заставил нас расти как команда. Но при этом понятно, что у него было уникальное поколение игроков.

Это было потрясающе — играть где угодно и знать, что ты все равно выиграешь, кто бы ни был в соперниках. И выиграешь именно так, как мы хотели. У нас случались болезненные поражения, но на тренировках была уверенность.

Сейчас я жалею, что в то время не получал от этого больше удовольствия. Не осознаешь этого, когда занимаешься этим день за днем. Все было так просто, так естественно, что мы не понимали, что делаем. С течением времени понимаешь, что это было что-то уникальное.

Гвардиола — лучший тренер, без сомнения. В нем есть что-то особенное», — приводит слова Месси Football Espana.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Вместе с ним каталонский клуб два раза выиграл Лигу чемпионов и трижды стал победителем чемпионата Испании.