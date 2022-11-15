Стало известно, почему Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ»

Французские СМИ узнали, почемусклоняется к тому, чтобы покинутьуже зимой.

По информации L'Equipe, Мбаппе хочет уйти из парижского клуба из-за задержек по зарплате.

Источник утверждает, что форвард получил лишь часть зарплаты за сентябрь, при этом Неймар и Лионель Месси не столкнулись с подобными проблемами.

Сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ», так как считает, что клуб предал его, не выполнив обещания, данные перед подписанием нового контракта.

В текущем сезоне Мбаппе провел 20 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Мбаппе рассказал, почему отказался от перехода в мадридский «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ».

Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года.