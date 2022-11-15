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    Кембридж Юнайтед — Curzon. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.11.2022 в 22:45 начнется матч в кубке Англии по футболу Кембридж Юнайтед — Curzon

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии
    В 22:45 15.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Кембридж Юнайтед — Curzon в кубке Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Curzon» — «Кембридж Юнайтед» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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