В 22:45 15.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Torquay United» — «Дерби Каунти» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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