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    Бывший защитник «Баварии» возглавил «Ривер Плейт»

    Футбол Латинская Америка
    Бывший защитник «Баварии» и сборной Аргентины Мартин Демичелис стал главным тренером «Ривер Плейт». Об этом сообщила пресс-служба «баварцев».

    Мартин Демичелис
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    Мартин Демичелис

    «Я приехал в Европу из "Ривер Плейт" в "Баварию" как футболист, теперь еду в обратном направлении как тренер. Какая невероятная история! Я горжусь тем, что дважды был частью семьи "Баварии", и хотел бы поблагодарить всех, кто сделал это возможным и поддерживал меня.

    Я покидаю этот клуб с большой благодарностью в сердце и теперь с нетерпением жду великой задачи в клубе моего второго сердца», — приводит слова Демичелиса пресс-служба мюнхенского клуба.

    Таким образом, Демичелис станет приемником Марсело Гальярдо, который работал с «Ривер Плейт» с 2014 года.

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