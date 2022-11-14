Бывший защитник «Баварии» возглавил «Ривер Плейт»

Бывший защитник «Баварии» и сборной Аргентиныстал главным тренером «Ривер Плейт». Об этом сообщила пресс-служба «баварцев».

«Я приехал в Европу из "Ривер Плейт" в "Баварию" как футболист, теперь еду в обратном направлении как тренер. Какая невероятная история! Я горжусь тем, что дважды был частью семьи "Баварии", и хотел бы поблагодарить всех, кто сделал это возможным и поддерживал меня.

Я покидаю этот клуб с большой благодарностью в сердце и теперь с нетерпением жду великой задачи в клубе моего второго сердца», — приводит слова Демичелиса пресс-служба мюнхенского клуба.

Таким образом, Демичелис станет приемником Марсело Гальярдо, который работал с «Ривер Плейт» с 2014 года.