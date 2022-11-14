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    Chelmsford — Барнет. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.11.2022 в 22:30 начнется матч в кубке Англии по футболу Chelmsford — Барнет

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии
    В 22:30 14.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Chelmsford — Барнет в кубке Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Барнет» — «Chelmsford» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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