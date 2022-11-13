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    Монако — Марсель. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.11.2022 в 22:45 начнется матч в Лиге 1 Монако — Марсель

    Футбол Лига 1 Монако Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Монако и Марсель начнут матч в 22:45 в Лиге 1, 13.11.2022.

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    Последний матч между собой: «Марсель» — «Монако» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монако» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Монако»).

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