начнут матч в 17:00 во французской Лиге 1, 13.11.2022.

Последний матч между собой: «Анже» — «Лилль» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Анже» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Лилль»).

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