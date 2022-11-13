«Динамо» — ЦСКА: счет 2:1, обзор голов

В московском дерби 17-го тура чемпионата Россиина своем поле выиграло усо счетом 2:1.

Под завесу первого тайма «сине-белые» вышли вперед. Даниил Фомин отдал проникающую передачу на Дмитрия Скопинцева, который реализовал момент.

Во втором тайме результат удвоил Муми Нгамале. Игрок головой замкнул передачу Элазара Дасы.

Спустя две минуты после второго гола «Динамо» Иван Обляков сократил разрыв.

На 79-й минуте Даниил Фомин не реализовал пенальти. Этому предшествовало удаление Облякова, который сфолил против Константина Тюкавина. Чуть позже у «Динамо» удалили Ярослава Гладышева.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — ЦСКА 2:1 Голы: 1:0 Дмитрий Скопинцев (40'), 2:0 Муми Нгамал (63'), 2:1 Oblyakov I. (65') Динамо: Элазар Даса, Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв (Ярослав Гладышев, 71'), Александр Кутицкий, Николас Маричал, Муми Нгамал (Сергей Паршивлюк, '), Саба Сазонов, Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Фёдор Смолов (Константин Тюкавин, 75'), Арсен Захарян ЦСКА: Akinfeev I., Bruno Fuchs, Carrascal J., Chalov F. (Zabolotnyi A., 73'), Mendez V. (Gaich A., 89'), Moises, Oblyakov I., Ushakov E. (Gajic M., 83'), Willyan, Zaynutdinov B., Zdjelar S. Предупреждения: Zaynutdinov B. (50'), Даниил Фомин (51'), Oblyakov I. (72'), Ярослав Гладышев (76'), Oblyakov I. (79'), Ярослав Гладышев (82')

«Динамо» и ЦСКА набрали имеют по 29 очков, но по дополнительным показателям хозяева лучше, поэтому они заняли 4-е место, а гости — пятое.