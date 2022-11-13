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    Динамо — ЦСКА. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.11.2022 в 19:30 начнется матч в чемпионате России по футболу Динамо — ЦСКА

    Футбол РПЛ Динамо ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 19:30 13.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Динамо — ЦСКА в чемпионате России по футболу.

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    Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Динамо» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «ЦСКА» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ЦСКА»).

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