начнут матч в 17:00 в АПЛ, 13.11.2022.

Последний матч между собой: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 2.70 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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