В 12:00 12.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав российской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Факел» — «Урал» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Урал» — «Факел». Коэффициент ставки — 1.77 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Урал»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Урал — Факел.

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