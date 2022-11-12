«Локомотив» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ, в которомпримет

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичев, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Каманов, Раконьяц.

Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Едвай, мампасси, Митай, Куликов, Щетинин, Керк, Раков, Изидор.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Промес, Зиньковский, Николсон.

Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Рассказов, Рыбус, Классен, Зорин, Соболев, Мелешин.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.86, на успех «Локомотива» — 4.44, на ничью — 4.08. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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