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    Соболев и Изидор остались в запасе на матч «Локо» — «Спартак»

    «Локомотив» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» примет «Спартак».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичев, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Каманов, Раконьяц.

    Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Едвай, мампасси, Митай, Куликов, Щетинин, Керк, Раков, Изидор.

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Промес, Зиньковский, Николсон.

    Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Рассказов, Рыбус, Классен, Зорин, Соболев, Мелешин.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.86, на успех «Локомотива» — 4.44, на ничью — 4.08. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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