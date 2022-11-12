В 14:00 12.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав РПЛ.

Последний матч между собой: «Ростов» — «Крылья Советов» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов». Коэффициент ставки — 2.20 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Крылья Советов»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Крылья Советов — Ростов.

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