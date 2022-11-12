начнут матч в 17:00 в турецской футбольной Суперлиге, 12.11.2022.

Последний матч между собой: «Гиресунспор» — «Фенербахче» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Фенербахче»).

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