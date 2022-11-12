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    Болонья — Сассуоло. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.11.2022 в 22:45 начнется матч в Серии А Болонья — Сассуоло

    Футбол Серия A Болонья Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 12.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Болонья — Сассуоло в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Болонья» — «Сассуоло» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Болонья» — «Сассуоло». Коэффициент ставки — 2.50.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Болонья»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Болонья — Сассуоло.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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