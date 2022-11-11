Орлов высмеял слова Карреры о желании возглавить «Зенит» или ЦСКА

Известный комментаторвысказался о словах экс-тренера «Спартака», который ранее заявил о готовности возглавитьили

«Я отношусь к его словам с улыбкой. А почему после "Спартака" Каррера не может начать хорошо работать? Какой "Зенит" и ЦСКА? Каррера просто хочет получить деньги от "Зенита" и ЦСКА, но это не значит, что у него что‑то получится.

Есть биржа труда тренеров, и он там вообще не котируется. И почему он должен попасть в лучшую команду страны? Один раз случайно попал и вылез за счет игроков "Спартака", такое бывает. Сам‑то он нигде себя не проявил», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

«Спартак» в сезоне-2016/2017 стал чемпионом России под руководством Карреры.