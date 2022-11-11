Клопп дисквалифицирован на один матч АПЛ за выкрики в адрес судьи матча с «Ман Сити»

Главный тренердисквалифицирован на один матч по итогам встречи с(1:0), сообщает The Athletic

Напомним, что немецкий специалист получил красную карточку за выкрики в адрес бокового судьи во время матча 11-го тура АПЛ. После игры Клопп признал, что его поведение было неподобающим.

Футбольная ассоциация Англии (FA) уже оштрафовала тренера мерсисайдцев на 30 тысяч фунтов, но теперь добилась дисквалификации специалиста на один матч.

Таким образом, Клопп не сможет руководить «Ливерпулем» со скамейки в матче с «Саутгемптоном», который пройдет в субботу, 11 ноября.