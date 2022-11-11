ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная БельгииВ ожидании ЧМ-2022. Закат «золотого поколения»
  • 20:57
    • «Пари НН» удержал домашнюю победу над «Ахматом»
  • 22:56
    • ПСЖ планирует подписать трех игроков перед матчем с «Баварией»
  • 22:34
    • «Спартак» прервал серию поражений, обыграв ЦСКА
  • 20:39
    • Мбаппе: Чемпионат мира в России изменил мою жизнь
  • 19:43
    • «Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»
    Все новости спорта

    Клопп дисквалифицирован на один матч АПЛ за выкрики в адрес судьи матча с «Ман Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дисквалифицирован на один матч по итогам встречи с «Манчестер Сити» (1:0), сообщает The Athletic.

    Юрген Клопп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрген Клопп

    Напомним, что немецкий специалист получил красную карточку за выкрики в адрес бокового судьи во время матча 11-го тура АПЛ. После игры Клопп признал, что его поведение было неподобающим.

    Футбольная ассоциация Англии (FA) уже оштрафовала тренера мерсисайдцев на 30 тысяч фунтов, но теперь добилась дисквалификации специалиста на один матч.

    Таким образом, Клопп не сможет руководить «Ливерпулем» со скамейки в матче с «Саутгемптоном», который пройдет в субботу, 11 ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локо» проиграет очередное столичное дерби?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Ростов» и «Крылья» снова устроят голепад в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Горожане» позволят отличится «пчелам»?
  • «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.47
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Торпедо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Порье — Чендлер
  • Бокс
  • Послезавтра в 07:10
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры