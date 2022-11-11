Галактионов покидает «Пари Нижний Новгород»

Михаил Галактионов Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что Галактионов возглавит «Локомотив».
«Хочу поблагодарить весь клуб, губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею.
Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу. Мы расстаемся друзьями», — сказал Галактионов.
«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ (19 очков).
По ходу нынешнего сезона руководство «Локомотива» отправило в отставку Йозефа Циннбауэра. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 13 очками в активе.