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    Галактионов покидает «Пари Нижний Новгород»

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    Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов выступил с заявлением о том, что покидает нижегородский клуб. Об этом сообщает Матч ТВ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    Ранее стало известно, что Галактионов возглавит «Локомотив».

    «Хочу поблагодарить весь клуб, губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею.

    Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу. Мы расстаемся друзьями», — сказал Галактионов.

    «Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ (19 очков).

    По ходу нынешнего сезона руководство «Локомотива» отправило в отставку Йозефа Циннбауэра. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги с 13 очками в активе.

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