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    Булыкин: «Локомотив» может зацепить очки в матче со «Спартаком»

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Спартаком» в 17-м туре РПЛ.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Даже последнее место может дать бой и обыграть лидеров чемпионата. Все будет зависеть от конкретной игры и от того, кто больше хочет и кто лучше готов. Только одним надо бороться за выживание, другим — за медали. Настрой совершенно разный и все зависит от мастерства футболистов в этой игре.

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    • Конечно, на бумаге фаворит "Спартак". И он будет явно иметь преимущество. Но если "Локомотив" хорошо сыграет и реализует свои шансы — они могут зацепить очки. Дерби последнее время всегда интересны. Когда наши клубы перестали бояться, перестали играть на 0:0. Теперь команды играют на победу и играют хорошо. "Спартак" в этом плане очень хорош. Нападение сильное. Они играют агрессивно. Посмотрим, как сложится это дерби. Я жду жаркого матча с интригой и голами», — сказал Булыкин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 12 ноября, начало — в 19:30 мск.

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров. «Спартак» находится на второй строчке.

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