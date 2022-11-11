Булыкин: «Локомотив» может зацепить очки в матче со «Спартаком»

Бывший нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от матча междув 17-м туре РПЛ.

«Даже последнее место может дать бой и обыграть лидеров чемпионата. Все будет зависеть от конкретной игры и от того, кто больше хочет и кто лучше готов. Только одним надо бороться за выживание, другим — за медали. Настрой совершенно разный и все зависит от мастерства футболистов в этой игре.

Конечно, на бумаге фаворит "Спартак". И он будет явно иметь преимущество. Но если "Локомотив" хорошо сыграет и реализует свои шансы — они могут зацепить очки. Дерби последнее время всегда интересны. Когда наши клубы перестали бояться, перестали играть на 0:0. Теперь команды играют на победу и играют хорошо. "Спартак" в этом плане очень хорош. Нападение сильное. Они играют агрессивно. Посмотрим, как сложится это дерби. Я жду жаркого матча с интригой и голами», — сказал Булыкин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 12 ноября, начало — в 19:30 мск.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров. «Спартак» находится на второй строчке.