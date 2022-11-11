начнут матч в 22:30 в немецкой Бундеслиге, 11.11.2022.

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Боруссия М» 6:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Боруссия Д»).

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