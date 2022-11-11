Аршавин: От игр сборной России ничего не жду

Трехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» и обладатель бронзовой медали чемпионата Европы в составе сборной Россиивысказался по поводу ближайших матчей национальной команды страны.

«От этих игр я ничего не жду. И следить в них ни за кем не собираюсь. Может, вообще эти матчи смотреть не буду», — сказал Аршавин «Спорт-Экспрессу».

Зато за чемпионатом мира в Катаре бывший зенитовец будет наблюдать с удовольствием.

«Болеть я буду за Бразилию. Также послежу за кем-то персонально, если кто-то себя проявит по ходу турнира. До того как французы потеряли многих исполнителей, они и бразильцы были моими фаворитами. Теперь же Франции будет сложно. Возможен сюрприз и от кого-то из африканцев», — считает Аршавин.

Сборной России предстоит провести два поединка — 17 ноября против команды Таджикистана и 20 ноября, в день открытия чемпионата мира — 2022 в Катаре, против команды Узбекистана.