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    Аршавин: От игр сборной России ничего не жду

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    Трехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» и обладатель бронзовой медали чемпионата Европы в составе сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу ближайших матчей национальной команды страны.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «От этих игр я ничего не жду. И следить в них ни за кем не собираюсь. Может, вообще эти матчи смотреть не буду», — сказал Аршавин «Спорт-Экспрессу».

    Зато за чемпионатом мира в Катаре бывший зенитовец будет наблюдать с удовольствием.

    «Болеть я буду за Бразилию. Также послежу за кем-то персонально, если кто-то себя проявит по ходу турнира. До того как французы потеряли многих исполнителей, они и бразильцы были моими фаворитами. Теперь же Франции будет сложно. Возможен сюрприз и от кого-то из африканцев», — считает Аршавин.

    Сборной России предстоит провести два поединка — 17 ноября против команды Таджикистана и 20 ноября, в день открытия чемпионата мира — 2022 в Катаре, против команды Узбекистана.

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