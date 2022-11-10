Стало известно, где «Зенит» проведет зимние сборы

определился с планами на зимние тренировочные сборы.

«Зенит» проведет два сбора во время паузы в чемпионате России — в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба питерского клуба.

15 января команда Сергея Семака отправится в Доху, где будет тренироваться до 28 января и проведет серию товарищеских матчей.

С 1 по 14 февраля «Зенит» проведет сборы (в том числе товарищеские матчи) в ОАЭ.

Подробная информация о датах проведения товарищеских матчей и соперниках будет опубликована дополнительно.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров.