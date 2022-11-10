Аэродром в Антарктиде назвали в честь «Зенита»

Новая взлетно-посадочная полоса в Антарктиде названа в честь. Аэродром открылся 7 ноября 2022 года.

Над строительством нового аэродрома работали специалисты из петербургского Арктического и антарктического научно-исследовательского института и компании «Запсибгазпром».

«Наш институт базируется в Санкт-Петербурге, поэтому наши специалисты было решили назвать новую площадку в Антарктиде в честь петербургского футбольного клуба "Зенит".

Мы уже обсуждаем с клубом совместные акции и, возможно, уже в ближайшем будущем порадуем болельщиков интересными событиями», — сказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.