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    Тен Хаг рассказал о целях на сезон

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг стремится попасть в первую четверку АПЛ по итогам сезона.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы участвуем во многих турнирах. Я хочу завоевывать трофеи, но также мы хотим и попасть в первую четверку АПЛ. Это должно быть нашей целью.

    В этом сезоне достичь ее будет непросто, потому что, как говорят, сейчас сильнейший чемпионат за последние годы.

    Среди ведущих клубов есть семь-восемь, серьезно вложившихся в состав летом. Их не один-два. Не только мы много потратили, есть и такие команды, как "Ньюкасл", как "Вест Хэм". Но мы стремимся в первую четверку.

    На протяжении своей истории "МЮ" завоевал много титулов и всегда делал это благодаря сильному командному духу, благодаря готовности сражаться.

    В основе успеха был именно дух, он стал частью культуры "МЮ". И он был среди тех вещей, которые мне хотелось вернуть. Мы на верном пути», — цитирует тен Хага ESPN.

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