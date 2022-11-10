Тен Хаг рассказал о целях на сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»стремится попасть в первую четверку АПЛ по итогам сезона.

«Мы участвуем во многих турнирах. Я хочу завоевывать трофеи, но также мы хотим и попасть в первую четверку АПЛ. Это должно быть нашей целью.

В этом сезоне достичь ее будет непросто, потому что, как говорят, сейчас сильнейший чемпионат за последние годы.

Среди ведущих клубов есть семь-восемь, серьезно вложившихся в состав летом. Их не один-два. Не только мы много потратили, есть и такие команды, как "Ньюкасл", как "Вест Хэм". Но мы стремимся в первую четверку.

На протяжении своей истории "МЮ" завоевал много титулов и всегда делал это благодаря сильному командному духу, благодаря готовности сражаться.

В основе успеха был именно дух, он стал частью культуры "МЮ". И он был среди тех вещей, которые мне хотелось вернуть. Мы на верном пути», — цитирует тен Хага ESPN.