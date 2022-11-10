Погребняк объяснил важность матча сборной России против Таджикистана

Бывший нападающийотметил важность каждой игры для российской сборной, об этом сообщает Чемпионат.com.

Погребняк отметил, что смотреть предстоящую игру сборной России ему «неинтересно».

«Наша сборная должна играть любые матчи, это очень важно. Национальная команда обязана жить. Понятное дело, что матчи с Таджикистаном и прочими мы проводим уже от безвыходности. Но такие игры нужны, чтобы о нас писали, говорили и помнили.

У ребят должна быть игровая практика. Это поможет ребятам остаться одним целым. Буду ли я смотреть товарищеский матч с Таджикистаном? Нет, мне это неинтересно», — сказал Погребняк.

Матч между сборной России и Таджикистана состоится 17 ноября. Начало встречи в 18:00 мск.