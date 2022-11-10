ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеЗагадочное будущее Луиса Энрике. Топ-клубы могут оставить Испанию без тренера
  • 20:58
    • Стала известна итоговая заявка Португалии на чемпионат мира в Катаре
  • 18:27
    • Сборная Англии объявила состав на чемпионат мира в Катаре
  • 15:37
    • Медведев, Рублев и Джокович попали в одну группу на Итоговом турнире ATP
  • 18:44
    • Михневич объявил состав сборной Польши на ЧМ-2022 в Катаре
  • 18:14
    • «Сибирь» нанесла московскому «Динамо» третье поражение подряд
    Все новости спорта

    Погребняк объяснил важность матча сборной России против Таджикистана

    Футбол Футбол России Сборная России
    Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк отметил важность каждой игры для российской сборной, об этом сообщает Чемпионат.com.

    Павел Погребняк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Погребняк

    Погребняк отметил, что смотреть предстоящую игру сборной России ему «неинтересно».

    «Наша сборная должна играть любые матчи, это очень важно. Национальная команда обязана жить. Понятное дело, что матчи с Таджикистаном и прочими мы проводим уже от безвыходности. Но такие игры нужны, чтобы о нас писали, говорили и помнили.

    У ребят должна быть игровая практика. Это поможет ребятам остаться одним целым. Буду ли я смотреть товарищеский матч с Таджикистаном? Нет, мне это неинтересно», — сказал Погребняк.

    Матч между сборной России и Таджикистана состоится 17 ноября. Начало встречи в 18:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Манкунианцы быстро отомстят «вилланам»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Реал» забьет и… пропустит?!
  • «Реал» Мадрид — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Юве» легко переиграет аутсайдера Серии А
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры