Погребняк объяснил важность матча сборной России против Таджикистана

Павел Погребняк Фото: globallookpress.com
Погребняк отметил, что смотреть предстоящую игру сборной России ему «неинтересно».
«Наша сборная должна играть любые матчи, это очень важно. Национальная команда обязана жить. Понятное дело, что матчи с Таджикистаном и прочими мы проводим уже от безвыходности. Но такие игры нужны, чтобы о нас писали, говорили и помнили.
У ребят должна быть игровая практика. Это поможет ребятам остаться одним целым. Буду ли я смотреть товарищеский матч с Таджикистаном? Нет, мне это неинтересно», — сказал Погребняк.
Матч между сборной России и Таджикистана состоится 17 ноября. Начало встречи в 18:00 мск.