Погребняк назвал два варианта развития отношений Семака и Чистякова

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о ситуации, в которой оказался защитник питерской команды Дмитрий Чистяков.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» подозревает, что Чистяков умышленно плохо сыграл с «Ахматом» (1:2). Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вина во втором голе грозненцев «на все сто» на 28-летнем защитнике.

Позднее игрока в соцсетях публично поддержали бывшие и действующие одноклубники — вратари Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, защитник Арсен Адамов, полузащитник Далер Кузяев и экс-одноклубник Магомед Оздоев (сейчас в турецком «Фатих Карагюмрюк»).

Поражение от «Ахмата» стало первым для «Зенита» в текущем чемпионате России.

В субботу, 12 ноября, «Зенит» сыграет на выезде с московским «Торпедо».

«Многое будет зависеть от того, все ли центральные защитники в строю, ведь Родригао в прошлом матче из‑за травмы не играл.

Но в любом случае здесь, мне кажется, два варианта. Первый. После всего, что произошло, поставить Чистякова в основной состав, чтобы показать Дмитрию: парень, мы в тебя верим, а ошибки бывают у всех.

Второй: посадить на лавку, и даже если есть дефицит центральных защитников, выпустить на эту позицию игрока другого амплуа, чтобы дать Дмитрию время успокоиться и заслужить место в основе заново. Какой вариант выберет Семак, мне сказать тяжело. В субботу узнаем», — приводит слова Погребняка «Матч ТВ».