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    Депай попросит руководство «Барселоны» продать его

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    Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай вновь попросил руководство каталонского клуба продать его в зимнее трансферное окно.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    28-летний голландец недоволен малым количеством игрового времени. В сезоне-2022/2023 он провел на футбольном поле лишь 131 минуту за испанский клуб и отметился при этом одним точным ударом в матче 6-го тура Ла Лиги с «Эльче» (3:0).

    Как сообщает The Express, претендентами на приобретение Депая является «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Напомним, Депай перешел в «Барселону» летом 2021 года. До этого футболист защищал цвета «Лиона».

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В настоящий момент Мемфис продолжает восстановление после травмы и находится в Нидерландах. Форвард готовится к ЧМ-2022 в Катаре. Соперниками «оранжевых» по группе являются сборные Катара, Сенегала и Эквадора.

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