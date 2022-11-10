Депай попросит руководство «Барселоны» продать его

Нападающий «Барселоны»вновь попросил руководство каталонского клуба продать его в зимнее трансферное окно.

28-летний голландец недоволен малым количеством игрового времени. В сезоне-2022/2023 он провел на футбольном поле лишь 131 минуту за испанский клуб и отметился при этом одним точным ударом в матче 6-го тура Ла Лиги с «Эльче» (3:0).

Как сообщает The Express, претендентами на приобретение Депая является «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Напомним, Депай перешел в «Барселону» летом 2021 года. До этого футболист защищал цвета «Лиона».

Календарь и таблица ЧМ-2022

В настоящий момент Мемфис продолжает восстановление после травмы и находится в Нидерландах. Форвард готовится к ЧМ-2022 в Катаре. Соперниками «оранжевых» по группе являются сборные Катара, Сенегала и Эквадора.