Сборная Таджикистана объявила заявку на матч с Россией

Игроки сборной Таджикистана Фото: Федерация футбола Таджикистана
Список игроков был представлен на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.
Защитники: Вахдат Ханонов («Персеполис», Иран), Зоир Джурабоев («Сурхон», Узбекистан), Манучехр Сафаров («Локомотив», Узбекистан), Мехрубон Каримов («Динамо-Авто», Молдавия), Ахтам Назаров, Сиевуш Асроров, Алиджон Кароматуллозода, Далер Имомназаров (все — «Истиклол»);
Состав сборной Таджикистана:
- Вратари: Рустам Ятимов, Мухриддин Хасанов (оба — «Истиклол»), Шохрух Киргизбоев («Худжанд»);