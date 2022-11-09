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    Сборная Таджикистана объявила заявку на матч с Россией

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    Стал известен список игроков сборной Таджикистана на товарищеский матч со сборной России, который запланирован на 17 ноября в Душанбе.

    Игроки сборной Таджикистана
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    Игроки сборной Таджикистана

    Список игроков был представлен на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

    Состав сборной Таджикистана:
    • Вратари: Рустам Ятимов, Мухриддин Хасанов (оба — «Истиклол»), Шохрух Киргизбоев («Худжанд»);
    Защитники: Вахдат Ханонов («Персеполис», Иран), Зоир Джурабоев («Сурхон», Узбекистан), Манучехр Сафаров («Локомотив», Узбекистан), Мехрубон Каримов («Динамо-Авто», Молдавия), Ахтам Назаров, Сиевуш Асроров, Алиджон Кароматуллозода, Далер Имомназаров (все — «Истиклол»);
  • Полузащитники: Алишер Джалилов (АГМК, Узбекистан), Парвизджон Умарбоев (ЦСКА-1948, Болгария), Амирбек Джурабоев («Юнайтед Сити», Филиппины), Эхсони Панджашнбе («Зоб Ахан», Иран), Алиджони Айни («Краснодар-2», Россия), Комрон Турсунов (ТРАУ, Индия), Муродали Акназаров («Антальяспор», Турция), Хусрав Тоиров («Атырау», Казахстан), Салам Ашурмамадов («Броук бойз», Россия), Мухаммаджон Рахимов («Истиклол»), Хуршед Абдуллоев (ЦСКА, Душанбе), Азизбек Хаитов («Динамо», Душанбе);
  • Нападающие: Шахром Самиев («Ислочь», Белоруссия), Рустам Соиров («Левадия», Эстония), Манучехр Джалилов, Шервони Мабатшоев (оба — «Истиклол»), Нуриддин Хамрокулов («Хатлон»).
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