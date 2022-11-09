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    Шавло назвал главную ошибку Абаскаля в недавних матчах «Спартака»

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, почему красно-белые не смогли выиграть у «Сочи» (1:1) в 16-м туре чемпионата России.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Когда выходят одновременно и Соболев, и Николсон, у них игры не получается. Соболев сразу в игру не попал, возможно начал нервничать, стал зачем-то хватать соперника за майку, не доходя еще до центра поля на своей половине. Там еще было полно спартаковских игроков.

    Ну, и сажать себя сразу на желтую уже на 10-й минуте… Такие вещи ему надо искоренять. Было бы безвыходное положение, когда игрок отрывается, может выйти на свободное пространство, уходит один в один, угрожает голом… К тому же Соболев высокорослый нападающий, ему часто приходится бороться за мяч с соперниками вверху, а там риск получить предупреждение всегда присутствует. Но, видимо, такой характер у человека, не может уступить, старается бороться до конца.

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    • Возвращаясь же к присутствию двух высокорослых форвардов в стартовом варианте… У них и открывания, и взаимодействия не складывались. Думаю, что лучше, когда играет кто-то один, потом его можно поменять на второго по ситуации», — приводит слова Шавло Bobsoccer.

    «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 16-ти туров, отставая от «Зенита» на шесть очков.

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