Шавло назвал главную ошибку Абаскаля в недавних матчах «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака»рассказал, почему красно-белые не смогли выиграть у(1:1) в 16-м туре чемпионата России.

«Когда выходят одновременно и Соболев, и Николсон, у них игры не получается. Соболев сразу в игру не попал, возможно начал нервничать, стал зачем-то хватать соперника за майку, не доходя еще до центра поля на своей половине. Там еще было полно спартаковских игроков.

Ну, и сажать себя сразу на желтую уже на 10-й минуте… Такие вещи ему надо искоренять. Было бы безвыходное положение, когда игрок отрывается, может выйти на свободное пространство, уходит один в один, угрожает голом… К тому же Соболев высокорослый нападающий, ему часто приходится бороться за мяч с соперниками вверху, а там риск получить предупреждение всегда присутствует. Но, видимо, такой характер у человека, не может уступить, старается бороться до конца.

Возвращаясь же к присутствию двух высокорослых форвардов в стартовом варианте… У них и открывания, и взаимодействия не складывались. Думаю, что лучше, когда играет кто-то один, потом его можно поменять на второго по ситуации», — приводит слова Шавло Bobsoccer.

«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 16-ти туров, отставая от «Зенита» на шесть очков.