Сенников: Допускаю, что Педро Габриэл хочет покинуть «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива»считает, что бразильский полузащитник «железнодорожников»хочет покинуть команду.

Сообщалось, что «Локомотив» отстранил Педро Габриэла от тренировок с основным составом из-за конфликта с тренерским штабом.

«Допускаю, что Педро Габриэл выразил недовольство тем, что перестал попадать в основной состав. Возможно, из‑за этого возник конфликт — он не захотел тренироваться. Не исключено, что бразилец в результате этого хочет сменить клуб, уехать куда‑нибудь.

Педро Габриэл показал уровень? Какой? В кубковом матче с "Химками"? Этой команде многие забивали по пять, по шесть — те же "Спартак" с "Динамо". Это не уровень.

Вот против "Спартака" Педро Габриэл ни разу никого не обыграл. Наверное, это показательно. Против топ‑команд бразилец был нерезультативен. В ключевых матчах Педро Габриэл на меня никакого впечатления не произвел», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».