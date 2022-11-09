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    Сенников: Допускаю, что Педро Габриэл хочет покинуть «Локомотив»

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    Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что бразильский полузащитник «железнодорожников» Педро Габриэл хочет покинуть команду.

    Педро Габриэл
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    Педро Габриэл

    Сообщалось, что «Локомотив» отстранил Педро Габриэла от тренировок с основным составом из-за конфликта с тренерским штабом.

    «Допускаю, что Педро Габриэл выразил недовольство тем, что перестал попадать в основной состав. Возможно, из‑за этого возник конфликт — он не захотел тренироваться. Не исключено, что бразилец в результате этого хочет сменить клуб, уехать куда‑нибудь.

    Педро Габриэл показал уровень? Какой? В кубковом матче с "Химками"? Этой команде многие забивали по пять, по шесть — те же "Спартак" с "Динамо". Это не уровень.

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    • Вот против "Спартака" Педро Габриэл ни разу никого не обыграл. Наверное, это показательно. Против топ‑команд бразилец был нерезультативен. В ключевых матчах Педро Габриэл на меня никакого впечатления не произвел», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

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