Колыванов: Пиняев заслужил вызов в сборную России

Бывший нападающий сборной Россииподелился мнением о вызове 18-летнего полузащитника «Крыльев Советов»в сборную России на товарищеские матч против Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).

«Сергей — футболист одаренный, все это знают. У него прекрасная скорость, дриблинг, удар. Поэтому, думаю, Пиняев заслужил вызов в сборную.

Но ему предстоит еще много работать над собой и без доли аванса тут не обошлось. Я думаю, что в будущем он может стать лидером национальной команды, потенциал у него хороший», — цитируют Колыванова «Известия».

В текущем сезоне Пиняев провел за самарский клуб 13 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.