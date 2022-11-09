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    Колыванов: Пиняев заслужил вызов в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Крылья Советов Товарищеские матчи
    Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о вызове 18-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в сборную России на товарищеские матч против Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Сергей — футболист одаренный, все это знают. У него прекрасная скорость, дриблинг, удар. Поэтому, думаю, Пиняев заслужил вызов в сборную.

    Но ему предстоит еще много работать над собой и без доли аванса тут не обошлось. Я думаю, что в будущем он может стать лидером национальной команды, потенциал у него хороший», — цитируют Колыванова «Известия».

    В текущем сезоне Пиняев провел за самарский клуб 13 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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