В 22:45 09.11.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Салернитана» — «Фиорентина» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фиорентина» — «Салернитана». Коэффициент ставки — 2.62 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Салернитана»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фиорентина — Салернитана.

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