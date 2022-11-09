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    Клаудиньо: «Зениту» рано вешать золотые медали на шею

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Зенит» — чемпионы? Разумеется, нет. Впереди нас ждёт ещё весь второй круг, множество матчей, в которых нам ни в коем случае нам нельзя терять концентрацию и давать слабину.

    Первый круг мы прошли без поражений, это здорово, но нам есть ещё над чем работать. Перед «Зенитом» стоит чёткая и понятная задача, мы шаг за шагом движемся к ней, но вешать медали на шею ещё слишком рано«, — приводит слова Клаудиньо "Чемпионат".

    "Зенит" в 16 матчах набрал 39 очков и уверенно лидирует в чемпионате России. Питерцы на 6 очков опережают московский "Спартак".

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