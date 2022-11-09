Клаудиньо: «Зениту» рано вешать золотые медали на шею

Полузащитник «Зенита»поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» — чемпионы? Разумеется, нет. Впереди нас ждёт ещё весь второй круг, множество матчей, в которых нам ни в коем случае нам нельзя терять концентрацию и давать слабину.

Первый круг мы прошли без поражений, это здорово, но нам есть ещё над чем работать. Перед «Зенитом» стоит чёткая и понятная задача, мы шаг за шагом движемся к ней, но вешать медали на шею ещё слишком рано«, — приводит слова Клаудиньо "Чемпионат".

"Зенит" в 16 матчах набрал 39 очков и уверенно лидирует в чемпионате России. Питерцы на 6 очков опережают московский "Спартак".