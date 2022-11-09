Каррера: Семак — сильный тренер и очень хороший человек

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о гегемонии «Зенита» в чемпионате России и о наставнике питерцев Сергее Семаке.

Напомним, что в последних сезона сине-бело-голубые четырежды подряд брали золото чемпионата России и лидируют в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, последнее связано с тем, что "Зенит" всегда выступал в Лиге чемпионов. Благодаря этому у него больше всех денег, которые можно инвестировать в покупки новичков.

Не знаю, как там работает спортивный блок, но клуб приобретает намного более качественных футболистов, чем все остальные.

Плюс мне очень нравится тренер Семак. Я познакомился с ним в Санкт-Петербурге, и он произвел на меня отличное впечатление.

Кроме того, что Сергей — сильный специалист, это еще и очень хороший человек», — сказал итальянец «Спорт-Экспрессу».