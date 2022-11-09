Каррера рассказал, готов ли возглавить «Зенит» или ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака»рассказал, готов ли возглавить ЦСКА или «Зенит». Команды являются главными конкурентами красно-белых.

«Не знаю. Но думаю, что каждый тренер в первую очередь профессионал. Поэтому, как любому профессионалу в любой сфере, нужно идти работать туда, где этого хотят. Если бы у вас не было возможности работать в своей газете и позвала бы конкурирующая — вы бы пошли», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».

Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» с лета 2016 года по осень 2018 года. Он привел команду к первому чемпионству с 2001 года. Также под его руководством команда завоевала Суперкубок России.

После работы в России Каррера тренировал греческий «АЕК» и итальянский «Бари».