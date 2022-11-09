Стало известно, когда Бальде возобновит тренировки со «Спартаком»

Нападающий «Спартака»на следующей неделе сможет приступить к тренировкам с командой. Об этом сообщил Федерико Пасторелло, агент сенегальского футболиста.

«Бальде Кейта приступит к тренировкам со "Спартаком" на следующей неделе», — сказал агент, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

Сообщалось, что Бальде не будет подавать апелляцию на дисквалификацию.

По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.