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    Стало известно, когда Бальде возобновит тренировки со «Спартаком»

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    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде на следующей неделе сможет приступить к тренировкам с командой. Об этом сообщил Федерико Пасторелло, агент сенегальского футболиста.

    Кейта Бальде
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    Кейта Бальде

    «Бальде Кейта приступит к тренировкам со "Спартаком" на следующей неделе», — сказал агент, слова которого приводит «Р-Спорт».

    Ранее стало известно, что Бальде дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри».

    Сообщалось, что Бальде не будет подавать апелляцию на дисквалификацию.

    По условиям дисквалификации Бальде сможет вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания.

    Бальде перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента.

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